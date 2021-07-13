Часть Симферополя и Севастополя 14 июля останется без электричества

Основная доля «отключек» придется на дневное время, поэтому керосиновые лампы можно не доставать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Семашко, 3-11 (нечет), 17, 7а, 13/6;

ул. Набережная 60-летия СССР, 83-87а (нечет);

ул. Гагарина, 13/1, 13а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Инженерный 2-8,1-19;

ул. Инженерная 2-10,1-31,37,47-49;

ул. Чернышевского 8,19-43,20-54;

ул. Добролюбова 2,1;

ул. Челюскинцев 10-12,25-45;

ул. Седова 24-28;

ул. Каманина 29-31

село Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7; пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; ул. Булгакова 2-46,54,58,21-31

с 8.00 до 16.00

ул. Горпищенко,18-А,18-Б,18-Г

с 23.00 (13 июля) до 6.00 ( 14 июля)

ул. Одесская 16

с 7.30 до 16.30

пер. Речной 2-48(чет),3-27(нечет),68;

ул. Речная 1-17(нечет),1-В,2,7-А,8,пай 283,пай 402,пай 404,пай 660-1, пай 666-2,21-А,36-А,36-Б,36-В

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