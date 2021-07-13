Полицейский из Крыма выиграл в «Поле чудес»

На службу Александр пошел из-за любви к технике по примеру своего отца-ветерана. Фото: ForPost

Полицейский Александр Кубик, который работает в крымском УГИБДД, победил в телепрограмме «Поле чудес». Игра была посвящена 85-летию Госавтоинспекции.

Как пишет ForPost, мужчина обошел восемь других игроков (представителей МВД разных регионов РФ), а также одержал победу в суперигре. Он дал верный ответ на следующий вопрос: «В журнале «Автомобиль» в 1910 году сообщалось о просьбе в городскую управу Таганрога назначить комиссию для испытания автомобиля дворянина Бокова, который ходатайствует пользоваться означенным автомобилем для езды по городу. Кто направил в управу эту просьбу?». Ведущий предоставил возможность назвать любые семь букв. Игрок почти все выбрал правильно, что помогло ему быстро дать правильный ответ – «полицмейстер».

На телепередачу Александр Кубик приехал вместе со своей супругой Вероникой и сыном Артемом, которые поздравили его с победой первыми.

- Собираясь на игру, я даже не думал, что она получится столь увлекательной. Я хочу выразить всем причастным к этому событию свою безграничную благодарность. Вы даже не представляете мою радость: я еду домой в Республику Крым как представитель Управления Государственной инспекции дорожного движения победителем передачи «Поле Чудес»!» – цитирует СМИ слова победителя.

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