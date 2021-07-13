Властям Киева не удастся превратить Украину в «анти-Россию» – Сергей Аксенов

Для многих граждан на Украине проект «анти-Россия» неприемлем. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», отметив, что попытки внешних сил превратить Украину в «анти-Россию» обречены на провал, пишет Крымская газета.

По словам Аксенова, в статье присутствует глубокий исторический и политический анализ, ее также отличает наличие весомых и убедительных аргументов.

- Думаю, что десятки миллионов людей как в России, так и на Украине согласятся с мыслями и доводами, изложенными в статье. С тем, что мы – один народ. Что стена, возникшая между Россией и Украиной, – это огромная трагедия, – цитирует СМИ Аксенова.

Он также отметил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией, а поползновения вражеских сил сделать из Украины «анти-Россию» останутся нереализованными. Оккупационный режим в Киеве окажется «на свалке истории».

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