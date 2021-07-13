В Крыму поймали вора велосипедов

Часть похищенного полицейские смогли вернуть законным владельцам Фото: Архив "КП"

В Сакском районе задержан подозреваемый в серии краж у местных жителей, сообщили в пресс-служба МВД по РК.

Стражам порядка поступило несколько заявлений о пропажах велосипедов. Один стащили из подъезда многоэтажки, второй – с балкона на первом этаже, еще два украли в одном из приморских поселков.

В полиции предположили, что все хищения каким-то образом связаны между собой. После кропотливой работы стражам порядка удалось вычислить нарушителя. Им оказался ранее судимый за воровство 34-летний житель Евпатории. Он временно проживал у своей девушки в том селе, где украл последний велосипед.

Сотрудникам полиции удалось собрать достаточно улик, чтобы доказать причастность подозреваемого. Кроме того, украденных велосипедов оказалось на три больше. Мужчина признал свою вину и рассказал, что награбленное продавал, а деньги тратил на себя. Таким образом ему удалось выручить 80 тысяч рублей. Он может отправиться в тюрьму на 5 лет.

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