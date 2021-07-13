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Происшествия13 июля 2021 17:47

В Симферополе на улице Чехова столкнулись две легковушки

Есть пострадавшие
Елизавета КВАЧКОВА
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Обе машины сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Обе машины сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе столкнулись две легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сегодня на улице Чехова водитель за рулем «Daewoo», выезжая на главную дорогу, не пропустил водителя за рулем «Opel». В результате машины столкнулись. Два пассажира автомобиля «Opel» пострадали, им потребовалась медпомощь. На месте происшествия работал наряд ГИБДД.

Двух пассажиров этой легковушки доставили в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Двух пассажиров этой легковушки доставили в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

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