В Симферополе на улице Чехова столкнулись две легковушки

Обе машины сильно помяло. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе столкнулись две легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сегодня на улице Чехова водитель за рулем «Daewoo», выезжая на главную дорогу, не пропустил водителя за рулем «Opel». В результате машины столкнулись. Два пассажира автомобиля «Opel» пострадали, им потребовалась медпомощь. На месте происшествия работал наряд ГИБДД.

Двух пассажиров этой легковушки доставили в больницу. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

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