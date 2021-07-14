Покрытие мобильной связью стандарта 3G в Крыму не превышает 70%

Из-за рельефа в Крыму нет необходимости увеличивать покрытие мобильной связью. Фото: пресс-служба Правительства РК

Мобильной связью поколения 3G в Крыму обеспечены 98% населения, сообщили КП-Крым в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК. По данным ведомства, это на 3% больше, чем два года назад.

При этом работы по усовершенствованию и модернизации связи продолжаются. В то же время процент покрытия 3G на территории полуострова составляет всего 70%.

- Это объясняется отсутствием необходимости осуществлять радиопокрытие территорий Республики Крым, на которых не проживает население - горы, леса, водоемы и иная местность, не пригодная по тем или иным причинам к проживанию, - сообщил глава ведомства Михаил Афанасьев.

Прирост количества базовых станций мобильной связи в Крыму, по данным министерства, в 2020 году составил более 170%. Причем в 2015 году эта цифра составляла всего 29,7 %.

Чтобы обеспечить жителей малочисленных и удаленных населенных пунктов Крыма качественной мобильной связью и интернетом, на полуострове в рамках федеральной целевой программы идут работы по строительству 61 антенно-мачтового сооружения. Новые вышки позволят операторам связи разместить на них свое оборудование и обеспечить крымчан полноценной связью.

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