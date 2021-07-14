Партия «Новые люди»: В Крыму нужно развивать образование и сельское хозяйство

Анна Трофименко, Мария Симикчи и Оксана Лобода.

В Симферополе прошла пресс-конференция кандидатов в Госдуму от партии «Новые люди». Они рассказали, каким видят Крым через несколько лет и обозначили основные направления своей работы.

Лидером партийного списка от Крыма стала глава регионального отделения партии Анна Трофименко. Одна из основных целей Анны – изменение системы образования. Сама она несколько лет вела образовательную программу в университете РЭУ им Г.В. Плеханова.

– Образование у нас в стране сильно устарело, если не брать элитный сегмент. Школьникам и студентам нужны знания и навыки, которые пригодятся в реальной жизни, – считает Трофименко.

Кандидатом от Симферопольского округа стала журналист и общественный деятель Оксана Лобода. В своей работе она планирует сконцентрироваться на помощи семьям и решении экологических проблем. Оксана хочет создать в Крыму сеть антикризисных центров для семей, главными задачами которых будет профилактика разводов, психологическая поддержка и работа с подростками.

В Евпаторийском округе баллотируется общественный деятель и лидер Болгарской молодежной общины Мария Симикчи. Мария уверена, что Крым – это не только летние курорты. В регионе необходимо развивать технологичное сельское хозяйство и круглогодичный туризм. Это позволит создать новые рабочие места и удержит в Крыму молодежь, которая часто уезжает в поисках лучшей жизни.

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