На площади перед музучилищем в Симферополе закончили капремонт

История училища насчитывает более 100 лет. Фото: «Крым 24»

Площадь перед музыкальным училищем имени П.И. Чайковского в Симферополе открыли после капитального ремонта.

Как передает «Крым 24», работы на объекте начали еще в 2018 году. В здании привели в надлежащее состояние все учебные аудитории, концертный зал. Сейчас закончен ремонт на прилегающем участке к училищу.

Впервые с 1977 года на территории установили ограждение. Рабочие оборудовали зоны отдыха, высадили новые растения, облицевали крыльцо и сделали пандус.

Симферопольское музыкальное училище имени П.И.Чайковского – одно из старейших музыкальных учебных заведений в России. Фото: «Крым 24»

- У нас сделан забор, так как в РФ необходимостью считается антитеррористическая защищенность. То есть забор – это была первая необходимость, и, конечно, прилегающая территория, в общем-то, следовала за забором. Поэтому, вот, на ваш суд вот такая вот у нас красота, – цитирует СМИ директора Симферопольского музыкального училища имени Чайковского Наталию Тимошенко.

У здания большая история, на сегодняшний день ему уже 111 лет. На его благоустройство выделено 11 миллионов рублей, на капитальный же ремонт ушло около 70 миллионов рублей.

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