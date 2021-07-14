Алексей Черняк: В Крыму уже отдохнули больше трех миллионов туристов

В Крым продолжают ехать туристы. Фото: Алексей Черняк / Facebook

С начала 2021 года в Крыму отдохнули 3,3 миллиона туристов, большая часть из которых попали в республику на автомобилях через Крымский мост, сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В эфире радио «Спутник в Крыму» он отметил, что туристы продолжают ехать на полуостров, несмотря на то, что десятки стран уже открыли свои курорты. Непогода, которая хозяйничает на полуострове все лето, больших изменений не внесла - к настоящему моменту в регионе отдохнули 3 миллиона 289 тысяч туристов.

- Это вдвое больше, чем в прошлом году, но тогда май и июнь были вообще закрыты. Что касается гостей, которые прибыли в июне этого года, это - 1 миллион 330 тысяч человек. Поэтому к экватору мы придем с цифрой явно больше 5 миллионов отдыхающих, - прогнозирует Черняк.

Кроме Крымского моста, по которому добирается 60% всех отдыхающих, 32% выбирают авиасообщение, еще 8% едут на полуостров по железной дороге.

- Такая популярность автотуризма объяснима: можно самостоятельно планировать время, при этом есть места, где ты можешь в любой момент остановиться, заночевать или просто погулять. Кроме того, Крымский мост не теряет своей актуальности. Люди часто даже стараются рассчитать время, чтобы въехать в Крым и выехать с полуострова в разное время суток, чтобы сфотографировать мост и днем, и вечером, с красивой подсветкой, - объяснил глава комитета.

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