В Крыму 375 новых случаев коронавируса

В Крыму новый антирекорд по COVID-19 за сутки Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждено 375 новых случая коронавируса. В том числе 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 243 человека с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 144 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 553 пациента. Умерли 8.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5536 проб на COVID-19.

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