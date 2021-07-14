В Крыму расширяют покрытие 4G: запустили почти 200 новых базовых станций

Покрытие 4G-связью должно охватывать все автодороги и железнодорожные направления. Фото: Мининформ РК/официальный сайт

В первом полугодии 2021-го в Крыму построили 18 новых и переоборудовали 198 базовых станций до уровня LTE, сообщили КП-Крым в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. По данным ведомства, на развитии связи формата 4G в Крыму делается основной упор.

- Основной задачей, стоящей перед операторами подвижной радиотелефонной связи, в настоящее время является развитие и модернизация собственной инфраструктуры в Республике Крым, расширение зоны покрытия связью четверного поколения (4G) территории полуострова. В том числе курортных городов, участков автомобильных дорог и железнодорожных направлений. Это осуществляется за счет строительства новых и модернизации действующих базовых станций, - сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства Михаила Афанасьева.

Наибольшую активность в сфере развития мобильной связи, по данным ведомства, проявляет оператор «К-телеком», который за 2019 и 2020 годы дооборудовал до стандарта 4G почти 400 базовых станций.

Тем не менее наибольшее покрытие в Крыму на сегодняшний день имеет мобильная связь третьего поколения. 3G связью обеспечены 98% крымчан. При этом процент покрытия территории полуострова не превышает 70%. Это связано с рельефом местности – обеспечивать связь в местах, непригодных для проживания – горы, леса и водоемы, специалисты не считают необходимым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50