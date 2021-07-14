В Крыму доминирует индийский штамм коронавируса «дельта»

Индийский штамм "дельта" стал причиной резкого скачка заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму среди циркулирующих штаммов коронавируса доминирует индийский «дельта». Он отличается высокой степенью передачи, быстрым ухудшением состояния и коротким инкубационным периодом.

- Крым и Севастополь вошли в число регионов, где доминирующее положение имеет вирус индийского штамма «дельта», - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Эта модификация, так называемая «дельта», начинается как ОРВИ и проявляется резким ухудшением состояния на 5-6 день.

По этой причине уровень заболеваемости вирусными инфекциями в июле впервые за долгие годы превысил эпидемический порог. За прошедшую неделю выявлено 2490 случаев коронавируса — столько заболевших было за весь апрель.

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