Во время шторма в Крыму утонули четверо отдыхающих

Все утонувшие купались в штормовую погоду Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сейчас проводит проверку по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма, сообщили в пресс-службе ведомства.

За последние сутки в регионе зафиксировали пять похожих случаев. На пляже в поселке Николаевка Симферопольского района нашли тело 67-летней женщины, на береге одного из санаторных пляжей Евпатории обнаружен труп 71-летней отдыхающей. Третьего погибшего нашли в Саках – 50-летний мужчина утонул тоже во время купания, еще одно тело 62-летнего отдыхающего вынесло на берег в селе Курортное Ленинского района.

- Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, – говорится в сообщении.

Кроме того, еще один 34-летний мужчина числится пропавшим без вести. Он ушел купаться с маской, но обратно его не дождались. На берегу Балаклавской бухты обнаружили его одежду. Поиски продолжаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50