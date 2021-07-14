Показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму за месяц увеличились вдвое

Больницы переходят в "красную зону" Фото: архив "КП"

Показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму за последние четыре недели увеличились вдвое. Темпы прироста за неделю сопоставимы с месячными показателями осени и весны.

- За последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 12%, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - За четыре недели - в 2 раза.

Из всех заболевших коронавирусом 85% самостоятельно обратились за медпомощью, 10% были выявлены среди контактных лиц, 2% дал скрининг здорового населения и 30 случаев за неделю выявили при пересечении границы.

Лечение в стационарах проходят 2 тысячи 829 человек. Еще 2 тысячи 868 получают медицинскую помощь на дому. Под ковидные отделения отведено 3010 мест в больницах.

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