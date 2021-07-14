На пляж Севастополя выбросило опасный снаряд времен войны

Снаряд утилизировали, сейчас он не представляет опасность. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю

В Севастополе местный житель обнаружил на одном из пляжей снаряд времен Великой Отечественной войны. Информация о находке дошла до специалистов ОМОН «Беркут» Росгвардии, которые сразу отправились на место. Выяснилось, что это 88- миллиметровый артиллерийский снаряд, сохранившийся со времен обороны города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

Нередко в Крыму находят боеприпасы времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю, несмотря на то, что снаряд долгое время находился в морской воде, его заряд и взрыватель оказались в целости, поэтому представляли опасность.

Севастополец, который обнаружил опасный предмет, сразу же сообщил об этом в соответствующие органы. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и городу Севастополю

- Росгвардейцы, соблюдая все меры безопасности, передали снаряд под охрану полиции для последующей его утилизации сотрудниками регионального подразделения МЧС, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50