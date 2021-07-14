Компания «ВАД» восстановила дороги на 39 улицах Симферополя

С начала работ одной из первых была отремонтирована улица Козлова в центре города. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Компания «ВАД» закончила ремонтировать дорожное покрытие на 39 улицах Симферополя, сообщили в пресс-службе компании.

Рабочие отремонтировали 34,7 километров дорог. Также заменили бордюры, установили ограждение и новые дорожные знаки, на дорогах теперь есть разметка. Работы проводились на таких улицах: Козлова, Киевская, Русская, Дмитрия Ульянова, Жуковского, Марка Донского, на проспекте Вернадского и еще по некоторым адресам.

До начала осени подрядчик должен успеть закончить ремонт еще на 10 улицах крымской столицы. Ремонт начали в середине февраля этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50