Роспотребнадзор запретил рок-фестиваль «Боспорские врата» в Керчи

Фестиваль проводился в поддержку пострадавшим от ЧС в Керчи Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор запретил проведение рок-фестиваля «Боспорские врата» в Керчи. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Керчь и Ленинский район прошу обратить внимание на запрет проведения рок-фестиваля «Боспорские врата», - указала она. - Соответствующий документ внесен в МВД для реагирования, и я прошу глав администраций взять вопрос на контроль

Фестиваль «Боспорские врата» должен был пройти 17018 июля в поселке Подмаячный с участием групп «Чичерина», «Алиса», Ундервуд», «Мастер».

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