Детские лагеря Крыма с 1 августа переходят на закрытый режим

Дети будут находиться всю смену на территории лагеря Фото: Архив "КП"

С 1 августа в Крыму летние оздоровительные лагеря перейдут на закрытый режим работы. Это же касается диспансеров, интернатов, гериатрических пансионатов.

- Все учреждения круглосуточного пребывания, если персонал не привит на 95%, переходят на закрытый режим работы, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это же касается летних оздоровительных лагерей.

В настоящее время только 6% учреждений с круглосуточным пребыванием подопечных работают в закрытом режиме. Сотрудники входили в приоритетную группу вакцинации наравне с медицинскими работниками, педагогами и транспортниками.

В закрытом режиме дети и персонал оздоровительного лагеря заезжает на смену и все время находятся исключительно на его территории.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50