В Крыму задержаны наркоторговцы, оставляющие закладки по всей России

Найдены наркотики на сумму 40 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Севастополю

В Крыму задержана группа наркоторговцев, которые продавали запрещенные вещества в нескольких регионах России, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Севастополю.

На территории Инкермана оперативники поймали женщину, у которой изъяли 30 свертков с белым порошком. Она призналась, что собиралась продавать их в Севастополе, делая закладки.

В ходе дальнейшей работы полиция задержала еще двух человек. Всех преступников объединял один анонимный администратор, который управлял их действиями через мессенджер.

Закладки нашли не только на территории Крыма. Свертки с кокаином, альфа-PVP, экстези, мефедроном, амфетаминами и марихуаной были и в Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областях. Всего оперативники нашли около 15 килограммов запрещенных веществ.

- Этого могло хватить для изготовления более 75 тысяч разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка превышает 40 миллионов рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела, все задержанные сейчас находятся под стражей.

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