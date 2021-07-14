До 15 августа в Крыму приостановили профосмотры и диспансеризацию

Медицинских работников высвобождают для лечения пациентов на дому Фото: Архив "КП"

До 15 августа в Крыму приостановили проведение профилактически осмотров в поликлиниках и диспансеризацию населения. Изменения будут внесены в указ главы региона по готовности к ЧС из-за коронавируса.

- Вирус контагеозный, больше людей лечатся амбулаторно, и до 15 августа, предварительно, приостанавливаем диспансеризацию и профосмотры, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Медикам необходимо освободить силы в амбулаторном звене.

Сейчас в стационарах находятся 2 тысячи 829 больных коронавирусом. Еще 2 тысячи 868 получают медицинскую помощь на дому.

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