Байк-шоу в этом году решили перенести из Севастополя в Донецк

Байк-Шоу в этом году пройдет в Донецке 11 сентября Фото: "КП" Архив

Из-за непростой эпидемиологической обстановки в этом году традиционное байк-шоу пройдет не в Севастополе, а в Донецке, сообщил лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдастанов, пишет ForPost.

Власти Севастополя хотели перенести мероприятие на более позднее время – на конец сентября или октября. Но организаторы против таких изменений.

- На эти дни все гостиницы, весь частный сектор уже зарезервирован. Мы ведь не для одного Севастополя это делали. Со всей России едут, – цитирует СМИ лидера мотоклуба «Ночные Волки».

Поэтому было принято решение провести мероприятие в Донецке.

- День освобождения Донецка – 8 сентября. Вся республика будет отмечать эту дату. В ближайшие выходные к этой дате, 11 сентября, мы и покажем там кульминацию байк-шоу, – приводит слова Залдастанова издание.

По его словам, с Донбасса в Севастополь и так планировали ехать сотни мотоциклов, поэтому власти ДНР «очень обрадовались этой идее».

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