В Крыму с коронавирусом госпитализируют по 200 человек в сутки

Количество госпитализированных с коронавирусом бъет рекорды Фото: Архив "КП"

В Крыму за неделю с коронавирусной инфекцией госпитализировали 1178 пациентов, что на 70% выше предыдущего периода. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Порядка 200 человек в сутки, - отметил он. - Таких высоких цифр у нас еще никогда не было.

В режим ковидного госпиталя с 12 июля перешла Бахчисарайская центральная районная больница. Для госпитализации больных с коронавирусом и пневмонией определены 3179 коек в 31 медицинском учреждении.

Сейчас в стационарах находятся 2 тысячи 829 больных коронавирусом. Еще 2 тысячи 868 получают медицинскую помощь на дому.

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