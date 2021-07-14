В Крыму за неделю прививку от коронавируса сделали больше 52 тысяч человек

Прививочная кампания пошла в гору Фото: Архив "КП"

В Крыму за неделю прививку от коронавируса сделали больше 52 тысяч 63 человека. Из них 30 тысяч 220 пришли на первую аппликацию и 21 тысяча 843 сделали второй компонент.

- Мы ожидаем очередные партии вакцины, - заверил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Сейчас вакцина распределена с учетом мощности и потребности по всем регионам республики.

С начала прививочной кампании регион получил 394 тысяч 818 доз вакцины. Первый компонент получили 374 тысячи 758 человек, полный комплекс — 280 тысяч 86. В наличии 20 тысяч 462 дозы. Работают 127 прививочных пунктов.

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