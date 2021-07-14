В Симферополе продолжают закрывать нелегальные торговые точки

Рабочие демонтируют самовольно размещенный нестационарный торговый объект. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжают освобождать земельные участки от нелегально размещенных на них торговых объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 1 июня в крымской столице обследовали больше 150 таких точек. В ходе проверки выявили 13 нелегально установленных объектов. К 13 июля в добровольном порядке демонтировали 8 НТО.

- По 5 объектам направлены запросы в департамент развития муниципальной собственности администрации Симферополя с целью установления статуса земельных участков – частная или муниципальная это собственность. В случае размещения НТО на муниципальной земле, материалы будут направлены на рассмотрение комиссии по демонтажу, – цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Владимира Кима.

Он добавил, что уже составлено 4 протокола об административных правонарушениях за незаконное размещение летних площадок.

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