Погода в Крыму на 15 июля: норд-ост и тепло до +33

В Севастополе тепло до +32°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июля на Крымском полуострове, как и накануне хозяйничает северо-восточный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

По Севастополю со скоростью 5-10 м/с. разгуливает норд-ост, днем столбик термометра покажет +30…32°. Малоблачно.

В городе-курорте Ялте, если верить gismeteo.ru, ожидается тепло + 26…29°, скорость норд-оста до 4…7 м/с. Ясно.

Евпатория также во власти северо-восточного ветра, скорость норд-оста не превысит 7 м/с . Столбик термометра устремится к отметке +29°. Осадков не предвидится. На детским курортом будет ярко сиять солнышко.

В Керчи днем тепло до +24…30°, вездесущий норд-ост разгонится до 5…10 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50