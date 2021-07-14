Роспотребнадзор хочет вести видеонаблюдение за кафе и ресторанами Крыма

На видеозаписях будет видно реальную посадку в зале и соблюдение санэпидрежима
Фото: Архив "КП"
Роспотребнадзор хочет получить доступ к записям камер видеонаблюдений в кафе и ресторанах Крыма. Это одно из условий для работы заведений после 23.00.
- Именно на камерах видеонаблюдения будет понятно соблюдение 50-процентой заполняемости зала и проведение дезинфекционных мероприятий,- отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Это не картинка одномоментного захода комиссии.
Кроме того, Роспотребнадзор настаивает на тотальной вакцинации персонала общепита от коронавирйсной инфекции. Только в таком случае возможно внести изменения в регламент и разрешить отдельным объектам работать до последнего клиента.
Сейчас на территории республики кафе и рестораны работают с 8.00 до 23.00. После переходят в режим торговли на вынос и доставке.
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