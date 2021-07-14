Реконструкцию здания худучилища в Симферополе закончили почти на 50%

Скоро обучающиеся будут работать в обновленном здании. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

Объем выполненных работ по реконструкции художественного училища имени Самокиша в Симферополе составляет 48%, сообщил технический директор компании-генподрядчика ООО «Монтаж Сервис» Евгений Юткин.

Завершение работ запланировано на апрель 2022 года.

- Изначально, когда мы зашли на объект, было существующее здание с площадью 1,5 тысяч квадратных метров. Мы его полностью демонтировали, вырыли котлован, сделали цокольный этаж и достроили еще три этажа. То есть рабочая площадь увеличилась более чем вдвое – теперь она составляет 3,5 тысяч квадратных метров, – сказал Юткин.

Он добавил, что сейчас завершают создание монолитного каркаса здания, возводят газобетонные стены, обустраивают внутренние перегородки, наносят стяжки и штукатурку. Кроме того, строители приступили к монтированию крыши. Всего на работы выделено 200 миллионов рублей.

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