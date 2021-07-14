Где в Симферополе и Севастополе 15 июля отключат свет

Света отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гагарина, 9/91-13/1 (нечет);

ул. Набережная 60-летия СССР, 85-89 (нечет);

ул. Семашко, 15;

ул. Глухова, 2-32(чет), 1-25(нечет);

ул. Депутатская, 2-22(чет), 1-7(нечет);

ул. Контейнерная, 14(чет);

ул. Сигнальная, 2-22(чет), 1-13(нечет);

ул. Сиреневая, 2-16(чет), 1-19(нечет);

Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник»; «Скала»; «Энергия»; «Степное»; «Урожай»; «Бодрость»; «Ягодка – Крым»; «Привал»; «Шинник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 15.00

ул. Генерала Мельника 11-А корпус 1,2;

Школа №58;

ул Кесаева 5/10,5/11,5/12,11-15(нечет)15-А;

пр. Победы 19-23,21-А,23-Б,23-А,25-Б,29

с 8.00 до 17.00

Мек.горы: ул. Энергетиков 12; ул. Энергетиков 12-А

с 7.30 до 16.30

ул. Фиолентовское шоссе (Оптторгсервис, ООО «ПКФ «Руслан»);

пр. Стрелецкий 37,39,41;

ул. Готская 27;

ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»)

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