Где в Симферополе и Севастополе 15 июля отключат свет

Света отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гагарина, 9/91-13/1 (нечет);
ул. Набережная 60-летия СССР, 85-89 (нечет);
ул. Семашко, 15;
ул. Глухова, 2-32(чет), 1-25(нечет);
ул. Депутатская, 2-22(чет), 1-7(нечет);
ул. Контейнерная, 14(чет);
ул. Сигнальная, 2-22(чет), 1-13(нечет);
ул. Сиреневая, 2-16(чет), 1-19(нечет);
Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник»; «Скала»; «Энергия»; «Степное»; «Урожай»; «Бодрость»; «Ягодка – Крым»; «Привал»; «Шинник»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 11.00 до 15.00
ул. Генерала Мельника 11-А корпус 1,2;
Школа №58;
ул Кесаева 5/10,5/11,5/12,11-15(нечет)15-А;
пр. Победы 19-23,21-А,23-Б,23-А,25-Б,29
с 8.00 до 17.00
Мек.горы: ул. Энергетиков 12; ул. Энергетиков 12-А
с 7.30 до 16.30
ул. Фиолентовское шоссе (Оптторгсервис, ООО «ПКФ «Руслан»);
пр. Стрелецкий 37,39,41;
ул. Готская 27;
ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»)
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