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Общество15 июля 2021 9:29

В Симферополе скоро возобновится строительство кукольного театра

Власти ищут нового подрядчика
Елизавета КВАЧКОВА
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Строительство объекта уже неоднократно переносили

Строительство объекта уже неоднократно переносили

Фото: Архив "КП"

В Симферополе скоро возобновят строительство детского кукольного театра. Сейчас идет подготовка необходимых документов.

Как передает «Крым 24», старое здание кукольного театра признали аварийным, его снесли в начале 2018 года, а все актеры и режиссеры переместились в русский драматический театр имени Горького.

- В ближайший месяц выходит измененный документ, и начнется определение подрядчика и стройка. Расценки были составлены в 2016 году, когда разрабатывался проект. Поскольку объект был очень дорогим, необходимо было пересчитать эти расценки прошлых лет, – цитирует СМИ министра культуры Крыма Арину Новосельскую.

Новый объект станет Крымским государственным центром детского театрального искусства. Внутри здания сделают два зрительных зала (вместимостью на 100 и 300 человек), также запланированы помещения для репетиций и детские студии.

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