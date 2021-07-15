В Симферополе скоро возобновится строительство кукольного театра

Строительство объекта уже неоднократно переносили Фото: Архив "КП"

В Симферополе скоро возобновят строительство детского кукольного театра. Сейчас идет подготовка необходимых документов.

Как передает «Крым 24», старое здание кукольного театра признали аварийным, его снесли в начале 2018 года, а все актеры и режиссеры переместились в русский драматический театр имени Горького.

- В ближайший месяц выходит измененный документ, и начнется определение подрядчика и стройка. Расценки были составлены в 2016 году, когда разрабатывался проект. Поскольку объект был очень дорогим, необходимо было пересчитать эти расценки прошлых лет, – цитирует СМИ министра культуры Крыма Арину Новосельскую.

Новый объект станет Крымским государственным центром детского театрального искусства. Внутри здания сделают два зрительных зала (вместимостью на 100 и 300 человек), также запланированы помещения для репетиций и детские студии.

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