Туристы ночевали на скамейках: автобус не доехал в Крым, застряв на 16 часов посреди трассы

Неисправность транспорта подпортила отдых туристам. Фото: ForPost

В районе Великого Новгорода 76 пассажиров автобуса, который направлялся в Крым, застряли на 16 часов, так и не доехав до пункта назначения. Люди были вынуждены провести ночь на заправке из-за поломки автомобиля.

Как пишет ForPost, туристический автобус выехал из северной столицы 13 июля в 14.30. На 259-м километре федеральной трассы «Санкт-Петербург – Москва» транспорт сломался. Пассажиров попросили покинуть салон и дожидаться исправного автобуса на заправке. Однако новая машина так и не приехала. Когда начало смеркаться, туристам пришлось устраивать себе ночлег на лавочках, расположенных неподалеку под открытым небом.

По словам одной из пассажирок, в туристической фирме никаких нарушений правил не увидели, объяснив, что замена транспорта осуществляется в течение 24 часов. Новый автобус забрал людей только на следующее утро.

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