В Крыму садовник выращивал возле молельного дома коноплю

Местные мусульмане доверились садовнику и разрешили ему следить и ухаживать за территорией. Фото: пресс-служба ДУМК

Духовное управление мусульман РК и Севастополя (ДУМК) начало служебную проверку по факту выращивания конопли на территории молельного дома в селе Дорофеево.

Как пишет КИА, садовником в молельном доме был местный житель. Верующие даже не предполагали, что человек, который ухаживает за территорией религиозного объекта, может заниматься таким делом. Местные мусульмане, ходившие по тропинке в заведение, просто не замечали, что творится за задней стеной молельного дома.

- По данному факту муфтият Крыма начал служебную проверку. В данный момент гражданин, подозреваемый в совершении правонарушения, уже отстранен от выполнения общественной работы на территории молельного дома, – цитирует СМИ пресс-службу ДУМК.

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