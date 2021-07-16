Крымчан и туристов приглашают убирать мусор на Опуке

Субботники в заповеднике стали доброй традицией. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Черное и Азовские моря не блещут своей чистотой! Мало того, что беспечные отдыхающие оставляют на пляжах разные склянки и фантики, так еще ливни смывают с городов и сел в море уйму хлама.

Смотреть видеосюжет В Крыму волонтеров зовут на субботник в Опукский заповедник

- Волны приносят на западную косу Опукского заповедника мусор, - такое сообщение появилось в соцсети на странице ФГБУ «Заповедный Крым». – И пришло время собраться на экологическую акцию «Чистый берег Опука».

Организаторы ждут всех желающих 17 июля (в 16.30) и 18 июля (в 8.00) у входа в Опукский заповедник, где центральный контрольно-пропускной пункт. Координаты для навигатора, путь через село Марьевка: 45.050092, 36.223272.

Трансфера нет – волонтеры добираются своим ходом, захватив с собой запас питьевой воды. Пакеты для мусора и перчатки организаторы обязуются предоставить.

Подробности по телефону +7(978) 766 99 50 (Юлия)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50