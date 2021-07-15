Председателя дачного кооператива в Сакском районе задержали за денежные махинации

Глава товарищества долгое время злоупотреблял своими полномочиями Фото: Архив "КП"

В Сакском районе полиция задержала председателя дачного кооператива, которого подозревают в совершении преступления, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Оказалось, что глава товарищества долгое время злоупотреблял своими полномочиями и незаконно брал деньги с членов кооператива. Он также мог передавать земельные участки, которые входят в состав кооператива, другим лицам за денежное вознаграждение.

- Благодарю руководство и сотрудников органов внутренних дел за системную работу по противодействию коррупции, защите законности и правопорядка, - добавил Аксенов.

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