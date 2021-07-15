В Кореизе открыли 9 пляжей: вода соответствует требованиям СанПин

Ялта постепенно восстанавливается после сильного потопа Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте открыли девять пляжей, доступ к которым был временно ограничен из-за сильного потопа в регионе. Сотрудники Роспотребнадзора провели анализы воды и не выявили никаких нарушений требований СанПин на прибрежной зоне, сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Прибрежную зону открывают в одном из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты – Кореизе. Для посещения теперь доступны такие пляжи: «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер – отделение №1», «Дюльбер – отделение №3», «Санаторий «Мисхор»», «Санаторий «Ай-Петри»», «Актер Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2».

Закрытыми пока остаются еще семь пляжей: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».

- Как только закончим расчистку русла «Водопадной» и вода будет соответствовать нормам СанПин – откроем и их! Надеюсь, очень скоро! – сообщила Павленко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50