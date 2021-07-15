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Общество15 июля 2021 12:13

Сегодня некоторое улицы Симферополя остались без воды

Проводят ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Краны будут сухими целый день

Краны будут сухими целый день

Фото: Архив "КП"

В Симферополе на некоторых улицах в кранах нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Проводят работы на водных сетях.

Водоснабжение с 00.00 ограничат по следующим адресам: улица Киевская (от улицы Мичурина до Никанорова), улица Железнодорожная, улица Гагарина, улица Мичурина, улица Набережная, улица Семашко, улица Гайдара, улица Ростовская, улица Донская, улица Кечкеметская, улица Хабаровская, улица Полюсная, улица Арабатская, улица Сергея Лазо, улица Панфиловцев, улица Куйбышева, улица Садовая, улица Вилар, улица Дорожная, улица Молодых Подпольщиков, улица Репина, улица Полевая, улица Чонгарская, переулок Бокуна, улица Смольная, улица Лизы Чайкиной, улица Стрелковая, улица Шалфейная, а также на прилегающих улицах и переулках.

В кранах снова появится вода в 00.00.

Подвоз воды организуют по следующим адресам:

Ростовская, 2, Киевская, 137 – с 10.00 до 11.30 с 16.00 до 17.30 Ростовская, 19 – с 11.30 до 13.00 с 17.30 до 19.00 Никанорова, 9-7 13.00 до 14.30 с 19.00 до 20.30 Киевская, 173 – с 14.30 до 16.00 с 20.30 до 22.00

Киевская, 126 – с 10.00 до 11.30 с 16.00 до 17.30 Киевская, 110 – с 11.30 до 13.00 с 17.30 до 19.00 Гагарина, 26 – с 13.00 до 14.30 с 19.00 до 20.30 Железнодорожная, 1В-6 – с 14.30 до 16.00 с 20.30 до 22.00

Кечкеметская, 94-96А – с 10.00 до 11.30 с 16.00 до 17.30 Полюсная, 55 – с 11.30 до 13.00 с 17.30 до 19.00 Кечкеметская, 97 – с 13.00 до 14.30 с 19.00 до 20.30 Кечкеметская, 69 – с 14.30 до 16.00 с 20.30 до 22.00

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