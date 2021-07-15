Крымские инвесторы смогут получить льготные кредиты на строительство отелей

Инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых Фото: Архив "КП"

Уже с этого года все инвесторы, которые планируют войти в сферу туризма в Крыму, смогут получить особые условия по кредитованию на строительство и реконструкцию отелей сроком до 15 лет.

- Инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, - отметил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей.

На полуострове уже реализуется Федеральная Целевая программа и делается все для развития санаторно-курортной и туристической сферы. Всего за 6 лет в Крыму открылось около 44 новых объекта размещения на три тысячи номеров, а еще в 334 объектах размещения была проведена реконструкция.

- С одной стороны, в Крыму, есть некоторые сложности, условно связанные с санкционными моментами, но, с другой стороны, это потрясающая территория возможностей для инвестирования, для реновации существующих средств размещения. Все вместе это выводит Крым в лидеры по интересу среди инвесторов именно в рекреационной сфере, и соответственно в наиболее значимый регион для реализации Национального проекта, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Кроме льготного кредитования, правительство страны будет составлять рейтинг регионов по степени их вовлеченности в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» для стимулирования инициатив и проектов на местах.

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