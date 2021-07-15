В Симферополе 20 провайдеров упорядочат кабели интернета в многоквартирных домах

Работы уже начали в 28 многоквартирных домах Фото: Архив "КП"

В Симферополе 20 провайдеров интернета упорядочат сети в многоквартирных домах, сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Уже принято распоряжение главы местной администрации, в котором всем МУПам рекомендуется придерживаться рекомендаций Мининформа Крыма при монтаже слаботочных сетей. Сейчас эти работы проводят в 28 многоквартирных домах.

- В июле 2021 года мы провели с руководителями рабочие встречи. Абсолютно со всеми интернет-провайдерами есть понимание того, что работу по упорядочиванию малоточных сетей необходимо проводить и они эту работу проводить будут, – сообщил Афанасьев.

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