«Единая Россия» предложила отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из «красных зон»

Дети смогут получить бесплатную путевку в оздоровительные лагеря Фото: Архив "КП"

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать оздоровительный отдых для детей, семьи которых оказались в зонах ЧС, а также для детей медиков, которые работают в «красных зонах» в коронавирусных госпиталях.

Больше 11 тысяч детей смогут отдохнуть по такой программе. Аналогичную программу «Единая Россия» разработала и направила в прошлом году в Правительство РФ. Благодаря этому прошедшим летом в оздоровительные лагеря попали более тысячи тех медработников, которые работали в «красных зонах» ковидных больниц. В этом году единороссы предлагают расширить программу и включить в нее детей из регионов, относящихся к зоне ЧС, например, пострадавших от наводнения.

Учитывая, что сейчас в детских лагерях действуют ограничения по загрузке, детей можно будет начать отправлять туда, когда противоковидные меры начнут снимать.

- Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь, – отметил секретарь генсовета партии.

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