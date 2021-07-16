Погода в Крыму на 16 июля: без осадков и тепло до +36

Вода в Черном море прогрелась до +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, вдобавок ожидается высокая пожарная опасность. Города и села южного края по-прежнему во власти северо-восточного ветра, которого моряки кличут норд-остом.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Северо-восточный ветер прохаживается по улицам города героя со скоростью 5-10 м/с. Днем столбик термометра дотянется до +33°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, будет жара, воздух прогреется до + 26…32°, норд-ост разгонится до 14 м/с. Ясно.

По улицам и пляжам города-курорта Евпатории со скоростью 3…6 м/с бродит северо-восточный ветра. Днем тепло до +36°. Осадков синоптики не обещают.

В Керчи днем тепло до +26…32°, скорость вездесущего норд-оста до 4…7 м/с. Солнечно.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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