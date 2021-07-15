В Крыму пострадавшим от потопа нужно до 19 июля заявить о скидке на электроэнергию, газ и воду

Скидка по оплате - один из видов помощи пострадавшим от подтопления Фото: Михаил ПАТЛИС

До 19 июля жителям подтопленных регионов Крыма нужно заявить о перерасчете на газ, электроэнергию и воду. Только по личному заявлению плата с 1 по 31 июля будет списана ресурсопоставляющими организациями - «Крымгазсети», «Крымэнерго» и «Вода Крыма».

Фамилия потребителя должна быть в списках получателей материальной помощи пострадавших от ЧС, которые администрации Ялты, Керчи, Кировского, Советского, Ленинского и Бахчисарайского районов предоставили поставщикам услуг. Те, в свою очередь, разместили образец универсального заявления на сайтах, где также находятся адреса филиалов предприятий. Без заявления абонента плата будет производится в полном объеме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50