Часть Симферополя и Севастополя 16 июля останется без электричества

Энергетики занимаются электросетями, поэтому и случаются «отключки».
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно станут бесполезными утюги, холодильники и микроволновки.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Досычева, 82-98 (чет), 81-107 (нечет);
ул. Лозовая, 8, 14-20 (чет), 1-19 (нечет);
пер. Нижнепетровский, 2-11;
ул. Петровская Балка, 148-216 (чет), 111-169 (нечет), 173
ул. Донская, 52, 54; ул. Куйбышева, 76/57, 05-141(нечет);
пер. Стрелковый, 21/123, 24, 26;
ул. Чонгарская, 48-64(чет), 59-73(нечет);
ул. Братьев Айвазовских, 52-62(чет), 43-51(нечет);
ул. Сакская, 2-16(чет), 43-59(нечет);
ул. Уральская, 21-55(нечет)
Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник»; «Скала»; «Энергия»; «Степное»; «Урожай»; «Бодрость»; «Ягодка – Крым»; «Привал»; «Шинник»
СЕВАСТОПОЛЬ
ночное отключение улиц, расположенных в районе ул. Генерала Жидилова
с 01.00 до 5.00
ул. Генерала Жидилова;
ул. Мореходная;
пер. Мореходный;
ул. Комиссара Ищенко;
ул. Снайпера Адамия;
ул. Н. Ехлакова;
ул. Личкатого Ивана;
ул. Яцуненко;
ул. Фланговая;
пер. 1-ый Фланговый;
пер. 2-ой Фланговый;
пр. Кипарисовый;
ул. Абрикосовая;
ул. Гранатная;
туп. Обрывистый;
туп. Сливовый;
пр. Троицкий;
ул. Айландовая;
ул. Комбата Гегешидзе;
ул. Комбата Красникова
с 7.30 до 16.30
ул. Фиолентовское шоссе (Оптторгсервис, ООО «ПКФ «Руслан»);
пр. Стрелецкий 37,39,41;
ул. Готская 27; ул. Молодых Строителей (ООО «АКАР»)
ул. Бахчисарайская 50-А,32-40(чет), 44,50-56(чет),25,31,33,37,39;
ул. Алуштинская 4,12;
ул. Феодосийская 26;
ул. Руднева 37,29;
ул. Планерная 1-Г,2-Б,6,8
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