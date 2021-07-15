Часть Симферополя и Севастополя 16 июля останется без электричества

Энергетики занимаются электросетями, поэтому и случаются «отключки». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно станут бесполезными утюги, холодильники и микроволновки.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Досычева, 82-98 (чет), 81-107 (нечет);

ул. Лозовая, 8, 14-20 (чет), 1-19 (нечет);

пер. Нижнепетровский, 2-11;

ул. Петровская Балка, 148-216 (чет), 111-169 (нечет), 173

ул. Донская, 52, 54; ул. Куйбышева, 76/57, 05-141(нечет);

пер. Стрелковый, 21/123, 24, 26;

ул. Чонгарская, 48-64(чет), 59-73(нечет);

ул. Братьев Айвазовских, 52-62(чет), 43-51(нечет);

ул. Сакская, 2-16(чет), 43-59(нечет);

ул. Уральская, 21-55(нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Автобусник»; «Скала»; «Энергия»; «Степное»; «Урожай»; «Бодрость»; «Ягодка – Крым»; «Привал»; «Шинник»

СЕВАСТОПОЛЬ

ночное отключение улиц, расположенных в районе ул. Генерала Жидилова

с 01.00 до 5.00

ул. Генерала Жидилова;

ул. Мореходная;

пер. Мореходный;

ул. Комиссара Ищенко;

ул. Снайпера Адамия;

ул. Н. Ехлакова;

ул. Личкатого Ивана;

ул. Яцуненко;

ул. Фланговая;

пер. 1-ый Фланговый;

пер. 2-ой Фланговый;

пр. Кипарисовый;

ул. Абрикосовая;

ул. Гранатная;

туп. Обрывистый;

туп. Сливовый;

пр. Троицкий;

ул. Айландовая;

ул. Комбата Гегешидзе;

ул. Комбата Красникова

с 7.30 до 16.30

ул. Фиолентовское шоссе (Оптторгсервис, ООО «ПКФ «Руслан»);

пр. Стрелецкий 37,39,41;

ул. Готская 27; ул. Молодых Строителей (ООО «АКАР»)

ул. Бахчисарайская 50-А,32-40(чет), 44,50-56(чет),25,31,33,37,39;

ул. Алуштинская 4,12;

ул. Феодосийская 26;

ул. Руднева 37,29;

ул. Планерная 1-Г,2-Б,6,8

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