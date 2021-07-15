За полгода объем безналичных платежей в крымском транспорте увеличился вдвое

К автоматизированной системе оплаты проезда уже присоединилось около 60 транспортных компаний Фото: Архив "КП"

За последние полгода в Крыму почти вдвое увеличилось количество безналичных оплат проезда в общественном транспорте. В июне их количество достигло 5,8 млн.

Вместе с тем увеличилось и количество бесплатных поездок с использованием банковских карточек. В июне их количество достигло 4,6 млн, а безналичных платежей по детским картам - больше 160 тысяч.

- Безусловно, уже большинство крымчан оценили насколько удобно оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом. Кроме того, это еще и выгодно, поскольку при оплате картой стоимость проезда сохраняется в сумме 17 рублей, а в некоторых городах – 15 рублей соответственно. Фиксировать проезд бесконтактно могут и льготные категории граждан. Существенные изменения отмечены в работе системы валидаторов, все меньше нареканий поступает на их работу от пассажиров. При этом, хочу отметить, что в случае проблем с их работой, следует обратиться на горячую линию министерства транспорта Крыма, - отметил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

К автоматизированной системе оплаты проезда уже присоединилось около 60 транспортных компаний, а специальными устройствами для безналичной оплаты оборудовано 2000 единиц городского и пригородного автотранспорта.

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