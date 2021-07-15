Рейсы из Симферополя в Москву задерживаются из-за затопления аэропорта Шереметьево

Рейсы пришлось задержать из-за затопления аэропорта Шереметьева Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за того, что аэропорт Шереметьево затопило, в воздушной гавани Симферополя задерживаются вылеты семи рейсов в Москву. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло.

Самолет авиакомпании Nordwind должен был вылететь из крымской столицы еще в 14.50, но сейчас его перенесли на 19.25.

Также на табло есть информация о задержке рейса Red Wings, Аэрофлота, Nordwind - и Уральских Авиалиний. Многие рейсы переносят на несколько часов.

Напомним, из-за сильных дождей, которые обрушились на Москву 15 июля, затопило взлетно-посадочные полосы. Больше 20 рейсов пришлось задержать.

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