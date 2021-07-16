Угрозы распространения пожара на мусорном полигоне в Крыму нет – МЧС

Ситуация на мусорном полигоне под контролем сотрудников МЧС Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В МЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Сакском районе Крыма угрозы распространения пожара нет. Сейчас последствия ЧП устраняют 17 человек, используя 11 единиц спецтехники.

- На данном объекте не горение, а тление. Мы направили силы и средства, чтобы обеспечивать пожарную безопасность и не допустить распространения. Угрозы сейчас никакой нет, есть небольшое задымление, - уточнили в ведомстве.

Ранее глава администрации Евпатории Роман Тихончук сообщил, что на мусорном полигоне МУП «Экоград» в селе Суворовское произошло возгорание, причиной которого мог стать поджог.

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