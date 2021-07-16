Ножницами, ножом и кухонным топором: в Ялте психически больной мужчина зверски убил жену

Дело рассмотрит Ялтинский городской суд Фото: Архив "КП"

Психически нездоровый 44-летний житель Ялты зверски убил свою жену и попытался сделать то же с тещей, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Ножницами, топором и кухонным ножом мужчина нанес более 100 ранений своей жене, от которых женщина скончалась. Потом, вооружившись молотком, ялтинец попытался убить и свою тещу. Но ей удалось спастись: женщина укрылась в соседской квартире и выпрыгнула из окна.

Эксперты заключили, что в момент совершения преступления убийца не осознавал своих действий – у него бредовое расстройство.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК России (убийство и покушение на убийство). Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- Прокуратура Ялты утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 44-летнего местного жителя в связи с совершением им общественно-опасных деяний, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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