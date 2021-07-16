После обращения в соцсетях на ремонт школы Алуште выделили около 1 млн

С директором школы связалась администрация Алушты Фото: Архив "КП"

В июле жительница курорта решила написать на странице правительства Крыма о своей проблеме. Она просила отремонтировать крышу в школе №3, так как та протекала. Сотрудники ЦУР проанализировали сообщение и помогли направить его в администрацию города.

После обращения в соцсетях алуштинской школе выделили больше 1 млн рублей на ремонт.

- Мы узнали об этой переписке в соцсетях от руководства города, - рассказала КП-Крым директор школы Лариса Калиброва. - Со мной связались из администрации Алушты и очень обрадовали. Было принято решение выделить средства, в размере чуть более одного миллиона рублей для ремонта не только крыши, но и всей школы.

Всего в алуштинской школе обучается больше 1000 детей, а в новом учебном году их станет еще больше, поэтому в учебном заведении должно быть комфортно и безопасно.

В ЦУР Крыма напоминают, что все граждане имеют право оставить свое сообщение в сообществах органов власти республики в социальных сетях, на официальных государственных порталах, чтобы ускорить решение вопроса.

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