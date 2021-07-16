В Крыму стартовал прием заявок на компенсацию ущерба пострадавших при ЧС машин

При недавнем потопе в Крыму пострадало немало автомобилей. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов

Сегодня стартовал прием заявок на компенсацию ущерба от граждан, чьи транспортные средства пострадали в результате наводнения в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Размер выплат будет определяться, исходя из суммы, которая потребуется для восстановления автомобиля. Правом на получение компенсации можно воспользоваться единожды, несмотря на количество владельцев у одного транспортного средства.

Если машина стоит не дороже 300 тысяч рублей, материальная помощь осуществляется в размере 100% от суммы ущерба. Если стоимость автомобиля больше 300 тысяч рублей, то компенсация составит 40% от суммы ущерба.

Для того, чтобы получить выплату, владельцу авто необходимо подать заявление, приложив такие документы: копию документа, удостоверяющего личность; копию документа, подтверждающего право владения транспортным средством, в случае если заявление подает не собственник машины; копию паспорта транспортного средства (ПТС); копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС); копию договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).

Прием заявлений осуществляется по адресам: Симферополь, улица Севастопольская, 20А; Ялта, улица Маршака, 6, третий этаж, помещение № 5; Керчь, улица Кирова, 15.

Анкету можно скачать на сайте Министерства экономического развития РК, перейдя по ссылке. Заявления и документы, которые поступят после 10 августа 2021 года, рассматриваться не будут.

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