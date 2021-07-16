Туристы Крыма выбирают отдых в сельской местности, - Алексей Черняк

Глава комитета Госсовета по туризму о новых тенденциях в курортной сфере.

В Крыму набирает популярность туристический отдых в сельской местности. Это стало возможным благодаря развитию транспортной и дорожной системы республики.

Как сообщил председатель комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, сегодня больше 60% туристов прибывают в Крым на автомобилях, многие из них совмещают отдых и со своими рабочими делами.

- На полуострове имеется масса вариантов размещения в сельских, горных и степных регионах, подходящих под любой бюджет. В текущем году обозначилась тенденция к тому, что такие гости начали бронировать жилье в сельских регионах, - отмечает Черняк.

По его словам, в России приоритетом является развитие внутреннего туризма. С этой целью реализовываются самые разные федеральные инициативы - программа туристического кешбэка, путевки для победителей олимпиад, среди студентов и для активных волонтеров.

- Таким образом мы поощряем активную молодежь, стимулируем к изучению нашей страны, но самое главное - мы поддерживаем внутренний туризм, потому что эти деньги остаются в бюджете страны и пойдут на развитие того или иного региона или направления, - подытожил Алексей Черняк.

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