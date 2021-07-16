Чтобы победить COVID–19 в Крыму, нужно консолидировать усилия – Сергей Аксенов

Крымские власти стараются ускорить темпы вакцинации в регионе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе и о том, какими методами нужно бороться с пандемией. По его словам, ситуация с ковидом в республике не улучшается. В течение последних дней фиксируется рекордный рост заболеваемости за сутки, также увеличивается количество летальных случаев. Медики снова начинают работать в экстремальном режиме, пишет Крымская газета.

Все больше медучреждений в регионе перепрофилируют под ковидные госпиталя. По последним данным, коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 3 179 коек в 31 медицинской организации.

Глава республики убежден, что справиться с заразой можно, если соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и требования Роспотребнадзора.

- Это небольшая цена за самое дорогое, что у нас есть, – жизнь и здоровье, свое и близких людей, – цитирует СМИ Аксенова.

С 7 по 13 июля поступило 2 362 обращения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Крымчан интересует вакцинация, особенности проведения туристического сезона в регионе, также нередко просят помочь с лечением. Иногда поступают и жалобы на работу медучреждений. Ни одно из обращений не осталось без внимания.

В Крыму продолжают проводить проверки по соблюдению требований Роспотребнадзора, особенно предпринимателями, работающими в сфере общепита и развлечений.

По убеждению Аксенова, единственный надежный способ обезопасить себя и остановить распространение коронавируса – вакцинация. К 14 июля прививку на полуострове сделали более 374 тысяч человек, из них более 280 тысяч получили второй компонент вакцины.

- Борьба с пандемией – задача, которая требует от нас максимальной консолидации усилий. Это не красивые слова, а в буквальном смысле рецепт победы, – приводит слова Аксенова издание.

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