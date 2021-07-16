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Политика16 июля 2021 12:47

Названы главные для Крыма законы, принятые Госдумой

Республика окончательно вошла в правовое поле РФ
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Михаил Шеремет.

Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что одним из самых главных законов для республики, который принял российский парламент нынешнего созыва, стала норма, по которой до 1 января 2023 года продляется действие статьи Налогового Кодекса об освобождении от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества.

- Допустим, я у покупаю земельный участок, в этом случае государственную пошлину за оформление платить придется, но например если у меня этот участок был в собственности ранее и я его оформляю или переоформляю или получаю на него документы Российской Федерации, то платить уже не придется, - объяснил Шеремет.

По его словам, другим важным для Крыма документом стал закон о ветеранах военной службы.

- Он позволяет объединить стаж военнослужащих Крыма, которые в совокупности более двадцати лет прослужили в Советском Союзе, в украинские времена Крыма или продолжают служить в войсках Российской Федерации уже после возращения республики в состав России. Положенные льготы Ветераны военной службы смогут получать вне зависимости, было ли у них на протяжении всего периода службы гражданство России или же часть их 20-летней выслуги пришлась на «украинский» период в истории Крыма и Севастополя, - отметил депутат.

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