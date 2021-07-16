Названы главные для Крыма законы, принятые Госдумой

Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что одним из самых главных законов для республики, который принял российский парламент нынешнего созыва, стала норма, по которой до 1 января 2023 года продляется действие статьи Налогового Кодекса об освобождении от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества.

- Допустим, я у покупаю земельный участок, в этом случае государственную пошлину за оформление платить придется, но например если у меня этот участок был в собственности ранее и я его оформляю или переоформляю или получаю на него документы Российской Федерации, то платить уже не придется, - объяснил Шеремет.

По его словам, другим важным для Крыма документом стал закон о ветеранах военной службы.

- Он позволяет объединить стаж военнослужащих Крыма, которые в совокупности более двадцати лет прослужили в Советском Союзе, в украинские времена Крыма или продолжают служить в войсках Российской Федерации уже после возращения республики в состав России. Положенные льготы Ветераны военной службы смогут получать вне зависимости, было ли у них на протяжении всего периода службы гражданство России или же часть их 20-летней выслуги пришлась на «украинский» период в истории Крыма и Севастополя, - отметил депутат.

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